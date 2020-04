Włodzimierz Matuszak ostro o wyborach. "Ktoś chce abym zagrał w farsie"

Włodzimierz Matuszak – wybory 2020

I zaraz przechodzi do ataku na rząd, dodając, że zdarzało mu się też występować w farsach, ale miał też prawo odmówić występu. Pisze o tym, bo zbliżające się wybory prezydenckie również uważa za tę odmianę komedii.

W komentarzach pod wpisem artysty nie brakuje słów poparcia. Jego sympatycy zapewniają, że – podobnie jak on – nie wezmą udziału w wyborach. "Bo to nie będą wybory" – to jedna z wielu odpowiedzi na post Matuszaka.