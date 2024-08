Włóż i włącz grzanie. Brud zejdzie całymi płatami

Czyszczenie piekarnika nie należy raczej do czynności, które wykonuje się regularnie. Jeśli myjesz jego wewnętrzne ścianki po każdym użyciu, możesz nazywać się prawdziwą mistrzynią. Zazwyczaj jednak brud i tłuszcz nawarstwiają się, a do tego mocno zasychają i przywierają pod wpływem wysokiej temperatury. I problem gotowy.

Właśnie dlatego to konkretne urządzenie AGD jest najtrudniejsze do doczyszczenia. Jeśli nie jesteś fanką szorowania przy użyciu gąbki i drogeryjnych produktów chemicznych, powinnaś skusić się na naturalną metodę, która jest skuteczna i w zasadzie nie wymaga żadnego wysiłku.

W jaki sposób wyczyścić piekarnik? Wystarczy, że weźmiesz naczynie żaroodporne i wlejesz do niego trochę wody, do której dodasz sok z trzech wyciśniętych cytryn. Połówki tych kwaśnych owoców, a w zasadzie już skórki, także należy włożyć do naczynia, które ma następnie trafić na godzinę do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza. Po tym czasie należy wyłączyć urządzenie i dać mu się trochę ostudzić.