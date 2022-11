Włóż do chlebaka. Tak przedłużysz świeżość chleba

Jestem pewna, że wiele osób przyzna mi rację: nie ma piękniejszego poranka, niż taki, który rozpoczyna się kubkiem gorącej kawy i kanapką ze świeżego, chrupiącego pieczywa. Niestety, nie zawsze mamy czas na poranną wizytę w piekarni i korzystać musimy z wypieków, które kupiliśmy wcześniej. Co zrobić, by bochenek dłużej zachował swoją świeżość? Mamy na to genialny trik.