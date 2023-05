Włóż do szafy papier do pieczenia. Efekt cię zachwyci

Włóż do szafy papier do pieczenia. Efekt cię zachwyci

Chociaż pierzemy je w drogich i pachnących perfumami płynach do płukania, zdarza się, że ubrania wyjęte z szafy wydzielają nieprzyjemną woń. To dość powszechny problem, na który wpływa wiele czynników. Na szczęście, da się tego uniknąć. Wystarczy zastosować się do kilku zasad.

Ubrania wyciągnięte z szafy brzydko pachną? Wykorzystaj papier do pieczenia

Główną przyczyną przykrego zapachu z szafy są bakterie, a dokładniej, ich rozkład. Nieodpowiednio przechowywane ubrania, które leżą ściśnięte, utrudniają cyrkulację powietrza. Do tego, jeśli odkładasz na półkę niewypraną, przepoconą odzież nieświadomie tworzysz prawdziwy raj dla bakterii. Szafa także ma swój charakterystyczny zapach, zwłaszcza ta drewniana. To wszystko powoduje, że ubrania przechodzą nieprzyjemną wonią.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowe sposoby na pozbycie się przykrego zapachu z pralki

Jeśli chcesz cieszyć się pięknie pachnącymi ubraniami, pamiętaj o tym, aby wkładać do szafy tylko i wyłącznie czyste ubrania. Postaraj się też zapewnić odzieży odpowiednio dużo miejsca. Najlepszym sposobem przechowywania ubrań jest powieszenie ich na wieszaku. Odwieszając je na miejsce, pamiętaj o tym, aby zachować co najmniej kilka centymetrów odstępu pomiędzy wieszakami.

Niestety, nie każdy ma możliwość powieszenia ubrań. Jest jednak sposób, który sprawi, że nawet złożone ubrania będą pięknie pachnieć. Potrzebujesz zaledwie dwóch rzeczy — papieru do pieczenia i perfum bądź olejku zapachowego. Jak to zrobić?

Po pierwsze, zrób porządek w szafie i poskładaj ubrania w równą kostkę. Po drugie, weź do ręki papier do pieczenia i potnij go w miarę równe kawałki. Każdy arkusz spryskaj olejkiem zapachowym rozcieńczonym z wodą lub ulubionymi perfumami. Kiedy papier wyschnie, włóż go pomiędzy ubrania. Im więcej arkuszów włożysz, tym intensywniejszy będzie zapach.

Nie ograniczaj się tylko do ubrań. Aromatyzowany papier możesz włożyć także pomiędzy ręczniki czy pościel. Jeśli chcesz długo cieszyć się pięknym zapachem z szafy, powtarzaj tę czynność przynajmniej raz w miesiącu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!