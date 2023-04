Włóż złotówkę do zamrażarki. Szybko sobie podziękujesz

Przygotuj monetę. Potem postępuj zgodnie z instrukcjami

Aby trik zadziałał, zabierzmy się do niego dzień lub dwa przed wyjazdem. Wszystko, czego potrzebujesz do wykonania tego triku, to moneta, niewielka miska lub kubek oraz woda. Wystarczy, że wlejemy do wybranego naczynia wodę. Miskę wkładamy do zamrażarki i czekamy, aż woda zamieni się w lód. W dniu wyjazdu na lodzie znajdującym się w naczyniu połóżmy monetę.