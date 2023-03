Włożenie tego do koszyczka będzie grzechem? Ksiądz komentuje

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a kolejne dyskonty zaczynają wprowadzać do swoich ofert świąteczne propozycje. Niektóre z nich mogą jednak zadziwić nie tylko klientów, ale także księży. Ksiądz Janusz Koplewski skomentował w rozmowie z jednym z tabloidów świąteczną ofertę Lidla, w której pojawiła się dość nietypowa rzecz. Jaka?

Lidl zaproponował bowiem w swojej świątecznej ofercie nie tylko związane ze świętami zajączki czy kurczaczki, ale także jednorożca. Choć nie wiadomo, w jaki sposób jest on związany z Wielkanocą, w każdym sklepie Lidla możemy kupić taki dodatek do koszyka.

"Fakt" postanowił jednak zapytać o opinię na temat "świątecznego jednorożca" księdza Janusza Koplewskiego. Duchowny nie krył zaskoczenia, ale zaznaczył, że jego zdaniem włożenie jednorożca do święconki nie będzie równoznaczne z popełnieniem grzechu.

Ksiądz Janusz Koplewski dodał także, że zdecydowanie lepiej jest przyjść do kościoła z jednorożcem w święconce, niż pozostać w tym czasie w domu. Podkreślił, żeby pamiętać jednak o tych najważniejszych rzeczach, które powinny pojawić się w koszyku.

