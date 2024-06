Przyszła w minisukience. Od jej kreacji trudno oderwać wzrok

Największą furorę na evencie Instaxa zrobiła bez wątpienia Jessica Mercedes , która pojawiła się na ściance w minisukience pokrytej złotymi cekinami . Lecz to nie był najbardziej "odjechany" element jej stylizacji. Uwagę zwracały bowiem okulary przeciwsłoneczne w iście kosmicznym kształcie .

