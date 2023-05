Włożyła krótką spódniczkę. Dębska w drapieżnej odsłonie

Zasadnicze pytanie brzmi: co pod kurtkę? Nikogo chyba nie zdziwi fakt, iż Maciej Zień wybrał dla Marii Dębskiej micro top. Moda na ten element garderoby trwa nieprzerwanie już od dobrych kilku miesięcy. Gwiazdy najczęściej zakładają go pod marynarki. Look aktorki został uzupełniony jedynie złotym zegarkiem. W takiej odsłonie Dębska wybrała się na urodziny magazynu "KMAG".