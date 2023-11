Włożyła lateksową mini. Nie wyglądała ani trochę wulgarnie

Ostatni sezon to kult wszelkiego rodzaju broszek i chokerów uformowanych na kształt kwiatów. Wspomniany trend wciąż cieszy się wielką sławą, ale jak wiadomo - moda żyje zmianą. Dlatego też projektanci proponują nam zabawę z nowym detalem , ewidentnie naznaczonym testosteronem.

Natasza Urbańska lubi "iść pod wiatr", dlatego w kobiecy, mocny i filmowy look zdecydowała się wkomponować krawat. Tym sposobem idealnie wyważyła elementy garderoby damskiej z męską, a owy kontrast wręcz ubóstwia współczesny świat mody.

Lateksową mini trudno nazwać małą czarną. Chociaż krótka i prosta forma zgadza się, to sukienka z charakterystycznym połyskiem raczej nie sprawdzi się "zawsze i wszędzie". Jednak Nataszy Urbańskiej udało się sprawić, że lateks przestał wyglądać tandetnie i ordynarnie , nabierając modowego sznytu. A to za sprawą białej koszuli i krawata.

Ale wróćmy do krawata, z którym kiedyś eksperymentowała Marlene Dietrich, Clara Bow i Madonna. Epizody z tym charakterystycznym dodatkiem, wyjątkowo udane i inspirujące po dziś dzień, miała także księżna Diana. Krawat sprawia, że najnudniejsza stylizacja nabiera wyrazistości i charakteru. A to kolejny przykład, który udowadnia, jak wielka siła tkwi w niuansach. "Queen", "Jest moc", "Fantastycznie wyglądasz" - komplementowali Nataszę Urbańską fani.

