Włożyła mini z prześwitami. Takiej sukienki jeszcze nie widzieliśmy

Moda nie ma przed nią tajemnic

Przeglądając instagramowy profil Karoliny Gilon, można odnieść wrażenie, że nie ma koloru ani kroju, którego by nie włożyła. Prowadząca "Love Island" lubi bawić się modą i na zmianę prezentuje się w sportowych stylizacjach oraz eleganckich lookach. Ostatnio celebrytka postawiła na "małą czarną", jednak nie była to klasyczna wersja sukienki. Model z prześwitami i aplikacją na dekolcie to zdecydowanie jeden z oryginalniejszych fasonów, jakie widzieliśmy.