Zwiąże się z kobietą? O wywiadzie z Sopotu jest już głośno

Wśród fanów zawrzało. Szybko okazało się jednak, że to tylko reklama. "Nie wiem, czy ktoś w to uwierzył, ale dla mnie wygląda to jak kampania reklamowa sukien ślubnych dla pięknych i odważnych kobiet. Takich jak Karolina, nietuzinkowych. Wiec myślę, że plotki, ploteczki, bo się sławną osobę uchwyciło na zdjęciu w sukni ślubnej, wcale nie musi świadczyć o tym, że wyszła za mąż, piękna sceneria, piękna kobieta, piękna sukienka = piękna reklama" - napisała jedna z użytkowniczek. Gilon postanowiła odpowiedzieć. "I tu mężczyźni pewnie odetchnęli z ulgą" - odparła żartobliwie.