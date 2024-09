Włożyła "nagą sukienkę" w Wenecji. Koronka mało co zakrywała

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji przyciągnął niezmiennie na czerwony dywan we Włoszech same najgorętsze nazwiska. Wśród nich m.in. Monica Bellucci, Nicole Kidman , Sydney Sweeney , Angelina Jolie i Sienna Miller, która na uroczystość zamknięcia wydarzenia wybrała koronkową sukienkę, przypominającą koszulę nocną.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji jest znany nie tylko z wyczekiwanych premier filmowych, ale także "wysokiej" mody (ang. high fashion). Gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie w projektach najpopularniejszych nazwisk świata mody, które tylko czekają, by "ubrać" którą z nich. Nie inaczej było z aktorką Sienną Miller, która na zamknięcie 81. edycji festiwalu wybrała look od Chloe, a konkretnie - Chemeny Kamali.

Sienna Miller miała na sobie dość nietypową stylizację, jak na tak "elegancki" festiwal. Na czerwonym dywanie pojawiła się w prześwitującej, "nagiej" sukience z delikatnej koronki w białym kolorze, którą równie dobrze mogłaby ubrać na noc, do snu. Aktorka miała pod nią jedynie jeden element bielizny. Kreację uzupełniła masywnym, złotym paskiem z widocznym napisem "Chloe" oraz długimi kozakami za kolano na szpilce.

© via Getty Images | Daniele Venturelli

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Sienna Miller postawiła na look od Chloe. Aktorka wydaje się być fanką projektantki domu mody, Chemeny Kamali, z którą pojawiła się na tegorocznej gali MET w Nowym Jorku. Miller miała wówczas na sobie także projekt Kamali. Nie była nim jednak "naga" sukienka, a biała, koronkowa kreacja z trenem.

© via Getty Images | Penske Media

