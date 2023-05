Włożyła "nagą sukienkę". Zdjęcia z wesela obejrzały miliony

Wybór odpowiedniej kreacji na ślub i wesele to naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Choć opcji jest wiele, bo najróżniejsze marki modowe co rusz oferują nam swoje kolejne projekty i kolekcje, nie każda z nich okazuje się być tą właściwą. Przekonała się o tym jedna z wietnamskich tiktokerek, która pokazała w swoim filmiku, co takiego włożyła na ślub bliskiej osoby. "Naga sukienka" nie wszystkim przypadła do gustu.