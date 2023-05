Bołądź spaceruje w mini. Fani komentują na potęgę

Uwaga – sukienka "laleczki" powraca do mody

Babydoll dress to sukienka szczególnie wygodna, a jednocześnie pełna dziewczęcego wdzięku. Idealnie sprawdziła się na sylwetce świeżo upieczonej mamy. Fason babydoll wyróżnia się rozkloszowaną i krótką formą, a także koszulkowym lub bufiastym rękawem. Jak sama nazwa wskazuje — nawiązuje do sukienek szytych dla lalek. Najczęściej ograna błękitnym, pistacjowym lub bladoróżowym kolorem, powróciła do mody wraz z trendem na romantyzm i bajkowy design.