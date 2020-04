Woda perfumowana a woda toaletowa. Jakie są różnice pomiędzy zapachami? Poznaj najważniejsze informacje

Wiele osób myśli, że różnica pomiędzy wodą perfumowaną a toaletową wynika jedynie z nazewnictwa. Nic bardziej mylnego, ponieważ najważniejszą różnicą jest stężenie olejków zapachowych w danych perfumach, co przekłada się na trwałość wybranego wariantu oraz jego intensywność. Czy znasz inne wyznaczniki wody perfumowanej i toaletowej?

Woda perfumowana a woda toaletowa – najpopularniejsze oznaczenia

Pamiętaj, że nazwy takie jak: woda perfumowa czy woda toaletowa to jedyne określenia zapachów, to bardzo się mylisz. Na flakonikach różnych perfum pojawiają się jeszcze popularne skróty, które warto znać:

Woda perfumowana a woda toaletowa – jakie jest stężenie olejków?

Do najważniejszej różnicy pomiędzy wodą perfumowaną a toaletową jest wspomniane stężenie olejków eterycznych zawartych w alkoholu. Najwyższe stężenie występuje w perfumach, które mieści się w granicach 25-43%, natomiast woda perfumowana posiada stężenie sięgające maksymalnie 10-25%, a woda toaletowa zaledwie 5-10%. Czasami właśnie różnica wynikają z intensywności zapachu jest czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniego kosmetyku zapachowego. Woda toaletowa jest mniej dusząca i nie ma aż tak drażniącego wpływu na nasze nozdrza, niż woda perfumowana. Pamiętaj, że prawdziwe perfumy kosztują nawet kilkaset złotych, ale utrzymują się do kilku dni, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów nut zapachowych.