Woda w bagażu podręcznym. Możesz się zaskoczyć

Kontrole na lotnisku są nieodłącznym elementem podróży lotniczych. Dla wielu są one niezwykle stresujące. Obawa o to, czy wszystkie wymogi zostaną spełnione, a także presja czasu przed odlotem, mogą dodatkowo potęgować napięcie.

Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć niepotrzebnych kosztów. Czy do bagażu podręcznego można spakować wodę? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.

Większość lotnisk ma specjalne strefy, w których można kupić wodę. Często kosztuje ona jednak fortunę. Za małą butelkę zapłacimy zwykle od 7 do nawet 15 zł. Dlatego pasażerowie zastanawiają się, w jaki sposób mogą ominąć te koszty.

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego, płyny znajdujące się w bagażu podręcznym muszą być umieszczone w pojemnikach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml każdy i spakowane do przezroczystej, plastikowej torby o maksymalnych wymiarach 20 cm x 20 cm.

Zazwyczaj w buteleczkach lądują kosmetyki, takie jak szampon czy żel pod prysznic. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by do jednej z nich wlać wodę pitną. Możemy spakować np. dwie lub trzy stumililitrowe buteleczki, co powinno spokojnie zaspokoić nasze pragnienie podczas całej podróży. W bagażu podręcznym w czasie lotu można mieć w sumie 1 litr płynów.