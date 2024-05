Płyn zebrał się na wierzchu jogurtu? Pod żadnym pozorem go nie wylewaj

Co to jest serwatka?

Dla wielu osób niezwykle ważne jest to, jak jedzenie wygląda. Jeśli coś budzi nasz niepokój, często od razu ląduje w koszu. Podobnie jest z jogurtami, na których wierzchu dostrzeżemy zbierającą się wodę. Okazuje się, że to ogromny błąd.

Zastanawialiście się kiedyś, co to za płyn, który zbiera się na wierzchu jogurtu lub śmietany? Dr Karan Raj z Uniwersytetu w Sunderland w jednym ze swoich postów na TikToku wyjaśnił, skąd się bierze i czy produkt, na którym się pojawił, nadaje się jeszcze do spożycia. Niestety niewiele osób zdaje sobie z właściwości tej właśnie substancji.

Płyn na śmietanie lub jogurcie? Nie wszyscy wiedzą, co to jest

Kupując jogurt lub śmietanę, często nie zużywamy ich od razu. Wówczas czekają na swoją kolej w lodówce, a kiedy w końcu po nie sięgniemy, może okazać się, że na ich wierzchu pojawił się dziwny płyn.

Osoby, które nie zdają sobie sprawy, co to takiego, często uznawały, że produkt po prostu przestawał nadawać się do spożycia. Dr Raj zaznaczył jednak, że to ogromny błąd.

- Ta tajemnicza substancja jest pełna niezbędnych składników odżywczych – białka, wapnia, witaminy B12, a nawet probiotyków – a także wielu innych minerałów - powiedział ekspert.

Okazuje się, że ten płyn to tak naprawdę serwatka, która jest produktem ubocznym powstałym podczas ścinania się mleka krowiego.

Co można zrobić z serwatki?

Serwatka może nie wygląda zbyt zachęcająco, jednak słynie ze swoich prozdrowotnych właściwości. Chętnie wykorzystywana jest m.in. przez sportowców, ponieważ pomaga w regeneracji mięśni. Płyn ten znany jest także z działania antyoksydacyjnego oraz obniża ciśnienie krwi.

Nie wszyscy również wiedzą, że serwatkę można także wykorzystać w ogrodnictwie. Wystarczy rozcieńczyć ją z wodą 1:1, a następnie podlać rośliny. Składniki zawarte w substancji mogą przyczynić się do przyśpieszenia ich wzrostu.

