Wojna a ślubne plany Polaków. "Zrezygnowaliśmy z terminu. Nie wiemy, co dalej"

- Zobowiązania są jednak tak daleko posunięte, że nie wyobrażamy sobie rezygnacji czy przełożenia ślubu. Nie mamy wpływu na zaistniałe okoliczności. Uważam, że nie jest to idealny moment na taką uroczystość, ale jednocześnie zadaję sobie pytanie: czy w obecnych czasach będzie jeszcze taki idealny moment? Wiem, że to wszystko wpłynie na nasze samopoczucie i nastroje w tym dniu. Boję się o to, bo to "poczucie winy" będzie pewnie nieuniknione. Ale z drugiej strony, musimy trzymać się myśli, że nasza miłość też jest ważna, mamy prawo do zaślubin i nie możemy dać się zwariować - podsumowuje.