Wojna w Ukrainie. Żołnierz przeżył, bo przyszedł na pogrzeb córki

Śmierć ukochanej córki

Podczas krwawych ostrzałów zginęło mnóstwo cywilów, w tym nastoletnia Wiktoria, córka walczącego w obronie ojczyzny żołnierza. Mężczyzna służy swojemu krajowi od wybuchu wojny w Donbasie, czyli od 2014 r. aż do dziś. I mimo że ze śmiercią niejako oswaja się od wielu lat, to jest żywym dowodem na to, że na odejście, zwłaszcza tych najbliższych, nie da się w żaden sposób przygotować.