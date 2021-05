Wolnoć Tomku w cudzym domku. Nieuczciwi najemcy zmorą rynku

- Polega on na tym, że najemca wraz z umową składa wynajmującemu podpisany akt notarialny, w którym poddaje się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu po ustaniu stosunku najmu. Posiadając dokumenty najmu okazjonalnego mamy ułatwioną drogę pozbycia się najemcy z nieruchomości, ponieważ nie musimy przeprowadzać całego postępowania sądowego o eksmisję. Wystarczy pójść do sądu po nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu podpisanemu przez najemcę. To naprawdę przyspiesza procedurę pozbycia się najemcy. Nadanie klauzuli to kwestia miesiąca, a nie 3 lat postępowania o eksmisję - stwierdza Andrzej Stefańczuk.