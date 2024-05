Wow, co za kreacja! Sandra Dorsz poszła na całość

Ostatnio na czerwonym dywanie Dorsz zaprezentowała się odważnej kreacji. Tym razem influencerka postawiła na szydełkową suknię do ziemi z wyraźnymi wycięciami na wysokości brzucha, biustu, na łokciach i na plecach. Mało tego - na biodrach miała czarną aplikację, również wykonaną na szydełku.

Sandra nie boi się eksperymentować z modą. Prawie zawsze możemy oglądać ją w nietuzinkowych zestawach. Ostatnią sukienkę Dorsz uzupełniła o minimalistyczny makijaż: usta w kolorze nude, podkreślone oko i kości policzkowe. Do tego zdecydowała się na upięte, gładko zaczesane włosy.

Do tego modelka dobrała czarne sandałki na niewielkim obcasie i małą torebkę w tym samym kolorze.

Gdy odwróciła się do obiektywów, mogliśmy zobaczyć suknię w pełnej krasie. Kreacja wspaniale eksponowała sylwetkę modelki oraz plecy z tatuażami. Czyż nie wyglądała jak bogini?

