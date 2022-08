WP Kobieta wybiera #Wszechmocne2022

Ten brak wiary w siebie to spuścizna po naszych przodkiniach, które były uczone, że ponad wszystko w kobiecie ceni się skromność i choć te czasy już minęły, przyzwyczajenia trudno wykorzenić. Razem z WP Kobieta chcemy zmieniać utrwalany w nas od wieków sposób myślenia i plebiscyt jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Chcemy budować siłę kobiet, mówić o ich sukcesach, dawać im głos - nie tylko znanym kobietom z obszaru popkultury i biznesu, ale też naukowczyniom czy artystkom, o których dokonaniach mówi się zdecydowanie zbyt rzadko i za cicho. A są one wybitne, o czym przekonacie się, poznając nasze nominowane. Jednocześnie chcemy zachęcić Was do zgłaszania własnych kandydatek.