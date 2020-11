Wpadka Melanii Trump. Rzecznika pierwszej damy postanowiła wyjaśnić zaistniałą sytuację

Melania Trump bez maseczki wybrała się na wybory

Pierwsza dama zdecydowała się na głosowanie bez obecności męża u swego boku. Melania Trump pojawiła się w Morton and Barbara Mandel Recreation Centre w Palm Beach już we wtorek. Jednak największe poruszenie wywołałam faktem, że była jedyną osobą, która nie miała obowiązkowej maseczki na twarzy. Jej współpracownicy za to zastosowali się do wymaganych zasad.