Wpadka na czerwonym dywanie? Kate Hudson tym razem nie olśniła

Kate Hudson zaliczyła wpadkę z butami

Kate Hudson wybrała na premierę sięgającą do ziemi, elegancką suknię z granatowego weluru. Powagi nadały kreacji długie rękawy i golf. Jednak nie była ona całkowicie zabudowana. Odznaczała się bowiem wycięciem z jednej strony talii i rozcięciem, które niestety wyeksponowało nogi w butach zupełnie niepasujących do sukni. Jasny kolor kozaków na niewielkim obcasie korespondował z włosami aktorki i poprawnie spinał całą sylwetkę. Jednak taki model po prostu nie współgra z elegancką kreacją. Bardziej widzimy go w duecie z jeansami oraz kurtką z frędzlami. Ten modowy eksperyment musimy zaliczyć do nieudanych.