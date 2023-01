Wpadła w posiadanie 150-letniego naszyjnika. "Kiedyś przekażę go mojej córce"

- Kilka lat temu wpadłam w posiadanie naszyjnika z turkusów, który ma prawdopodobnie ok. 150 lat. Wszystko zaczęło się od mojej cioci, która jako młoda dziewczyna, szukająca pracy, trafiła do rodziny arystokratów. Pomagała im przy prowadzeniu domu, ale szybko zaczęli traktować ją jak swoją własną córkę. I tak ciocia otrzymała w prezencie jeden z naszyjników, z prawdziwych turkusów, należący do "pani domu" - opowiada Weronika.