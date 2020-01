WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit + 3 cukiermózg człowiekawpływ cukru Joanna Kobylańska 23-01-2020 (12:15) Wpływ cukru na mózg. Czy cukier zmienia chemię w układzie mózgowym? Niedawno przeprowadzone badanie na świniach wykazało, że spożywanie cukru powoduje zmiany w obrębie układu mózgowego. Szczególnie narażony jest system nagradzania – cukier doprowadza do jego przetworzenia w sposób zbliżony do działania środków uzależniających. Eksperyment był nadzorowany przez duńskich naukowców, a rezultaty zaskoczyły wszystkich.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Cukier wpływa na zmiany w obrębie mózgu. (Shutterstock.com) Duńscy badacze podawali kilku świniom codziennie przez 12 dni roztwór sacharozy. Rytuał ten był powtarzany przez godzinę każdego dnia. Wcześniej jednak zbadali mózgi świniom poprzez skanowanie, a dobę po podaniu ostatniej dawki cukru ponownie je prześwietlono. Jak się okazuje, wystarczyło niecałe 2 tygodnie, aby doszło do niezwykłych zmian w obrębie mózgu. Cukier odpowiada za zmiany w mózgu W świetle przeprowadzonego eksperymentu na świniach okazało się, że cukier już po pierwszej dawce aktywował w mózgu układ opioidowy odpowiedzialny za samopoczucie oraz przyjemność. Po 12 dniach w prześwietlanych mózgach doszło do bardzo wielu zmian, które sugerują, że spożywanie produktów bogatych w cukier aktywuje ośrodki nagród. W ten sposób naukowcom udało się dowieść, że cukier ma zbliżone działanie do środków uzależniających. Dlaczego cukier uzależnia? Wspomniane badania wykazują, że zjadanie produktów bogatych w cukier, szczególnie w sacharozę, bezpośrednio wpływa na mózg. Zaobserwowane zostały zmiany zbliżone do tych występujących podczas zażywania środków uzależniających. Nie ulega wątpliwości, że cukier, wpływając na mózg, negatywnie oddziałuje na cały organizm. Jeden z głównych badaczy przyznał, że każdy człowiek dąży do przepływu dopaminy więc wybieramy podświadomie produkt, który zapewnia nam dawkę szczęścia. Jeżeli wystarczyło zaledwie 12 dni na zmiany w mózgu poprzez wpływ cukru, to jest to dowód, że nadmierne spożywanie sacharozy w pewnym momencie doprowadzi do zachwiania naturalnych bodźców. W związku z tym, osoba uzależniona od cukru zacznie ograniczać kontakty towarzyskie, a to nieuchronnie doprowadzi do korzystania z jeszcze większej ilości cukru. Zobacz także: Szkodliwość cukru pod lupą Ograniczenie cukru i efekty Spożywanie nadmiernej ilości cukru nie tylko sprzyja chorobom takim jak otyłość czy cukrzyca, ale jak się okazuje, zmienia chemię odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Dobrym pomysłem jest odstawienie cukru albo przynajmniej ograniczenie jego ilości w codziennej diecie. Obniżony poziom cukru w organizmie zmusza do szukania innego, lepszego źródła energii. Jeśli chcesz zadbać o swój mózg, postaraj się odstawić cukier, a zyskasz wiele korzyści: usprawnisz układ krążenia;

zmniejszysz łaknienie;

poprawisz stan wątroby;

poprawisz pamięć i koncentrację;

zahamujesz proces starzenia się układu nerwowego.