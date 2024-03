Z czego żyje Jezus? "Chłopak do wzięcia" nabrał wszystkich

Jezus z "Chłopaków do wzięcia" powiedział ostatnio na TikToku, że utrzymuje się z dwóch rent – polskiej i norweskiej – i to właśnie one gwarantują mu godne życie. Nagranie, które obejrzało aż pół miliona internautów, odbiło się szerokim echem w mediach. Jednak okazuje się, że prawda jest zgoła inna.