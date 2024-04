Przekazała przykre wieści. Dostała zakaz od lekarza

Teresa Lipowska uwielbia wiosenne miesiące

Aktorka w wywiadzie dodała, że początek wiosny jest dla niej wyjątkowy. Kwiecień to miesiąc pełen pozytywów, nie tylko ze względu na zawodowe zaangażowanie Lipowskiej, ale też ze względu na fakt, że po zimie, przyroda w końcu zaczyna budzić się do życia. To właśnie napawa aktorkę energią i motywuje do podejmowania różnych aktywności.