Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Iwona Węgrowska wróciła do tzw. afery dubajskiej

Wróciła do "afery dubajskiej". "Mogłabym sypać nazwiskami"

Iwona Węgrowska wróciła w ostatnim wywiadzie do tematu tzw. afery dubajskiej. Wokalistka była wówczas posądzana o bycie "luksusową dziewczyną do towarzystwa". - Ludzie mają błędne myśli o mnie - mówi.

Kilka lat temu mediami wstrząsnęła tzw. afera dubajska. Na jaw wyszło wówczas, że córka muzyka Lady Pank Joanna B., jej matka Danuta i żona innego muzyka, Ewa L., wysyłały do Dubaju modelki, nakłaniając je do bycia "dziewczynami do towarzystwa".

Jeden z tabloidów powiązał ze sprawą także Iwonę Węgrowską. Pomówienia wpłynęły na reputację wokalistki, która do dziś zmaga się z konsekwencjami.

- Pozwoliłam na to, by media wykorzystały moje nazwisko w sprawie niesłusznej. Zostałam niesłusznie pomówiona. Ja się przyznaję, byłam na różnych imprezach, gdzie są narkomani, prostytutki, ale czy to znaczy, że ty od razu jesteś prostytutką? - powiedziała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze Świata Gwiazd.

"Byłam dziewczynką do bicia"

Iwona Węgrowska stwierdziła, że przez lata była w mediach "dziewczynką do bicia".

- Akurat znalazłam się na imprezie, gdzie były dwie osoby oskarżone o tę całą sprawę. Ja byłam tylko i wyłącznie świadkiem tej sprawy, czy ja tę osobę znam, czy nie. A media, widząc moje nazwisko: "O! Jest Węgrowska, bierzemy się za nią". Tak to wyglądało - zauważyła.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W rozmowie podkreśliła, że była świadkiem w sprawie ponad 15 lat temu.

- Nie teraz, proszę państwa. Ja mogłabym sypać nazwiskami naszych polskich gwiazd, artystów, modelek, aktorek, które naprawdę to robią i nigdy nie ujrzały te nazwiska światła dziennego. Nigdy. A ja, jako świadek w tej sprawie, jestem pomówiona o to, że jestem prostytutką? - mówiła.

Zobacz także Definitywny koniec. Byli razem przez dziewięć lat

"Nie mam siły"

Iwona Węgrowska dodała również, że ze względu na swój ubiór często jest brana za "kobietę lekkich obyczajów". Stwierdziła, że nie ma już siły walczyć z pomówieniami w swoim kierunku, które wciąż się pojawiają. Lata temu straciła zaufanie do mediów.

- Nie mam siły. Powiedziałam: po co ja mam to wszystko robić? To nie ma sensu, skoro nie ma dla kogo. Ale przychodzi taki moment, kiedy wychodzę na scenę, przychodzi człowiek i mówią: "Iwona super! Pięknie! Kocham, jak śpiewasz, naprawdę, nie rezygnuj". I to mnie motywuje - podsumowała.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.