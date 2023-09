Wrzuć 10 do blendera. Będziesz tak robić całą jesień

Jak przygotować kasztany do prania w pralce

To dziecinnie proste. Do wykonania jednego prania wystarczy około 10 sztuk kasztanów. Po przyniesieniu do domu trzeba je obrać z brązowej skórki, a następnie rozdrobnić: najlepiej pokroić na ćwiartki, rozbić młotkiem lub rozdrobnić w blenderze. Tak przygotowane kasztany umieszczamy w specjalnym worku do prania albo nawet zwyczajnej skarpetce. Wrzucamy do bębna pralki wraz z praniem. Ustawiamy wybrany program w zależności od potrzeb i pierzemy jak zwykle. Tylko tym razem zdrowo i ekologicznie