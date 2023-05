Wrzuć do pralki razem z butami. Później sobie podziękujesz

Przed samym praniem, wyjmij sznurówki z butów, a następnie umieść obuwie w siateczkowej saszetce. Następnie, wyłóż wnętrze bębna ręcznikami i kocami. Dopiero wtedy włóż buty do pralki. Dzięki kocom, buty nie "latają" po pralce w trakcie prania, a co za tym idzie, nie ulegają zniszczeniu. Jeśli wierzyć komentarzom, ten trik naprawdę działa. Po wypraniu butów, na czas schnięcia warto włożyć w nie papierowe kulki, które nie dość, że pochłoną nadmiar wilgoci, to do tego sprawią, że buty nie stracą dawnego kształtu.