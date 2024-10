Wrzuć do szafy. Ubrania będą pachniały jak najdroższe perfumy

Jeżeli chcesz, aby w twojej garderobie pięknie pachniało, wcale nie musisz kupować drogich zapachów. Niepozornym, ale skutecznym sposobem jest rolka papieru toaletowego, która jest zapachowa. Ten produkt ma w sobie właściwości pochłaniające wilgoć, która jest częstą przyczyną brzydkiego zapachu. Papier znajdujący się w towarzystwie ubrań zbierze to co nieprzyjemne pozostawiając ładny zapach. Wystarczy zmieniać rolkę raz na 2 lub 3 tygodnie i problem zniknie raz na zawsze.

Aby stworzyć własny zapach, wystarczy sięgnąć po torebkę herbaty, najlepiej owocową lub lawendową i nałożyć na nią kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Taki gadżet potrafi szybko pochłonąć przykry zapach z garderoby, a także świetnie sprawdzi się, wsadzając go do butów.

Jeśli jesteśmy w temacie olejku zapachowego, to wykorzystamy go również w inny sposób. Do małego słoiczka, należy wsypać kilka łyżek sody oczyszczonej, a do niej około 20 kropli olejku i dokładnie wymieszać. Słoiczek trzeba zamknąć przykrywką, w której wcześniej zrobimy dziurki. Warto raz dziennie nim wstrząsnąć, aby zapach był bardziej wyczuwalny. Olejek można dodawać co kilka dni, kiedy odświeżacz traci zapach.