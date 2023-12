Wrzuć jedną sztukę i włącz piekarnik. "Wyżre" cały brud

Wystarczy jedna sztuka. Piekarnik będzie jak nowy

Ratunkiem dla brudnych blaszek i rożna jest... kostka do czyszczenia zmywarki. Wystarczy, że umieścimy produkt na blaszce i zalejemy go wrzącą wodą. Tak przygotowany środek wstawiamy następnie do piekarnika, który wcześniej musi zostać rozgrzany do 100 stopni.