Wrzuć pod tuję jeszcze w lipcu. Szybko sobie podziękujesz

Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych. Są stosunkowo tanie i proste w uprawie. Po kilku latach od zasadzenia chronią nasz ogród przed spojrzeniami wścibskich sąsiadów. Nie wymagają wiele pracy. Wystarczy zapewnić im odpowiednie stanowisko i regularnie je podlewać.

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Należy robić to wiosną, latem i jesienią, jednak to właśnie letnie odżywienie jest najważniejsze. W ten sposób uchronisz roślinę przed negatywnym działaniem mrozów. Jaki nawóz będzie najlepszy? Poznaj przepis na domową odżywkę do tui. Użyj jej jeszcze w lipcu, a zimą sobie podziękujesz.

Jak często nawozić tuje latem?

Tuje wymagają regularnego nawożenia wiosną, latem i jesienią. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stosowanie odżywek latem jest kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny. Dzięki temu prostemu zabiegowi łodygi będą miały czas, żeby zdrewnieć jeszcze przed nadejściem zimowych mrozów. W ten sposób uchronisz je przed niskimi temperaturami.

Jeśli uprawiasz tuje, nie zapomnij odżywić ich jeszcze przed końcem lipca. Czym nawozić tuje latem? O tej porze roku warto sięgnąć pod nawóz bogaty w azot. To jeden z najważniejszych składników, którego potrzebuje każda zielona roślina. Jaki nawóz będzie najlepszy? Możesz wybierać spośród wielu gotowych odżywek bądź przygotować go samodzielnie. W tym celu możesz użyć składników takich jak drożdże, skórki od banana czy fusy po kawie.

Podsyp tym tuje jeszcze w lipcu. Szybko sobie podziękujesz

Kawa to jeden z tych produktów, który znajduje się w niemalże każdym domu. Fusy pozostałe po zaparzeniu kawy zwykle lądują w koszu. To błąd, bowiem można wykorzystać je zrobienia domowego nawozu do tui. Przygotujesz go na dwa sposoby. Pierwszy polega na rozsypaniu fusów bezpośrednio pod tują i wymieszaniu ich razem z glebą. Na końcu ziemię należy delikatnie przyklepać.

Drugi sposób działa znacznie szybciej skuteczniej, a wymaga użycia jedynie dwóch składników — fusów po kawie i wody. Jak zrobić? Przygotuj 10 litrowy baniak i wypełnij go wodą. Dodaj do niego szklankę fusów po kawie, a następnie dokładnie wymieszaj całość. Tak przygotowany roztwór jest gotowy do użycia. Stosuj go co dwa tygodnie przez całe lato. W krótkim czasie zauważysz, że tuja widocznie się rozrosła i nabrała i intensywnego, zielonego koloru.

