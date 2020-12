Wrzuciła do sieci nowe zdjęcie. Upodobniła się do znanego aktora

Nietypowa charakteryzacja całkowicie odmieniła wygląd piosenkarki. Obserwatorzy profilu Brodki dostrzegli podobieństwo do aktora Piotra Fronczewskiego. Czy wokalistka tym zdjęciem zapowiada nową płytę? Wkrótce się przekonamy.

Monika Broda upodobniła się do znanego aktora

Monika Brodka to polska piosenkarka. Popularność zyskała dzięki show odkrywającemu talenty – "Idol". Swoim występem zyskała sympatię jurorów i widzów. Monika Brodka muzykę ma we krwi. Pochodzi z góralskiej i artystycznej rodziny. Od dziecka śpiewała i grała w zespołach ludowych. Jej wizerunek jest wyrazisty, jak sama Brodka. Wokalistka ceni sobie oryginalność. Jej fani przyzwyczaili się też do zmian w jej wyglądzie.