Wsadź kilka do doniczki. Efekt zauważysz natychmiast

Oczyści ziemię, wzmocni kwiaty

Łatwopalna końcówka zapałki powstaje zazwyczaj z siarki osłoniętej warstwą fosforu czerwonego. To składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Po kontakcie z wodą cenne pierwiastki przedostaną się do gleby, zasilając korzenie, a w efekcie także liście i kwiaty. Pamiętaj jednak o tym, aby nie przelać kwiatka.