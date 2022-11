Wsadzasz tak deskę do zmywarki? Nie dziw się, że naczynia są niedomyte

Jak ustawić w zmywarce deskę do krojenia?

W górnym koszu powinny znaleźć się szklanki, kubki i kieliszki – wszystkie ustawione oczywiście spodami do góry i najlepiej pod kątem, by woda z detergentem mogła dotrzeć we wszystkie zakamarki. W dolnym koszu ustawiamy talerze głębokie i płytkie, małe i duże, garnki, patelnie oraz deski do krojenia. Te ostatnie mogą myć się z zmywarce pod warunkiem, że są plastikowe lub szklane. Nigdy w ten sposób nie powinno się myć tych drewnianych. Okazuje się, że to właśnie nieodpowiednie ułożenie deski do krojenia w zmywarce może powodować niedomywanie się naczyń.