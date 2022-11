Wskazówka zmieniająca życie. Tak zmniejszysz rachunki za ogrzewanie

Ekspert zauważa, że wewnątrz żeber kaloryfera zwykle znajduje się mnóstwo kurzu i okruchów. Zalegający brud może sprawić, że nasze grzejniki stracą na wydajności i będą pobierać więcej prądu, co odbija się rzecz jasna na naszych rachunkach. The Sun, powołując się na badania przeprowadzone przez Enertek International, podaje, że obecność kurzu i brudów sprawia, że rachunek za ogrzewanie wzrasta nawet o 25 procent! Wnętrze kaloryfera jest jednak dość trudno dostępne do sprzątania. Tutaj do akcji wkracza zwykła suszarka.