Wskoczyła na scenę w kombinezonie w zeberkę. Ale spójrzcie tylko na te szalone buty

Sylwia Grzeszczak wydała hit na lato "Och i ach" i wraz z pierwszym dniem czerwca rozpoczęła trasę koncertową . W wakacje odwiedzi niemalże 30 polskich miast. A jak wiadomo w przypadku wokalistek – każdy kolejny koncert to nowa wystrzałowa stylizacja. I w to jej graj! Bo Grzeszczak lubi eksperymentować z modą. Jej śmiałe wybory niejednokrotnie okazują się hitowymi.

Ostatnio postanowiła połączyć styl safari ze stylem kowbojskim . I choć mamy tu do czynienia z naleciałościami z zupełnie innych kontynentów, to ta mieszanka sprawdziła się naprawdę nieźle. Piosenkarka opublikowała na InstaStories zdjęcia oraz nagrania ze sceny i ze spotkania z fanami. Dzięki temu mogłyśmy dokładniej przyjrzeć się outfitowi.

Nie jest to drapieżny wzór, bo zebry są z natury łagodne, niemniej został wzięty prosto z safari i od kilku sezonów letnich cieszy się ogromną popularnością (choć nic nie przebije panterki, która jest oficjalnie królową lata 2024). Sylwia Grzeszczak postawiła na zeberkę , a konkretnie kombinezon o luźnym kroju z długimi rękawami i krótkimi nogawkami.

Niektórych mogło zaskoczyć to, że nie postawiła na styl glamour i cekinowy błysk (a ten wyjątkowo dobrze sprawdza się w świetle reflektorów). Wybrała kombinezon, który sprawdzi się nawet do noszenia na co dzień.