Zrobiła fotkę w lustrze. Pozowała w bikini

Maria Dębska ponad wszystko ceni sobie prywatność. Dlatego w porównaniu do innych popularnych aktorek jej publikacje na Instagramie są znacznie rzadsze . Zdarza jej się wstawiać zdjęcia stylizacji, co jest niemałą gratką. Dębska odznacza się bowiem świetnym gustem – raczej minimalistycznym, bazującym na basicowych kolorach.

Dlatego jej ostatni letni look tym bardziej zaskakuje . Gwiazdę filmu "Bo we mnie jest seks" również dotknęły upały minionego weekendu, dlatego postanowiła wskoczyć w bikini i spódniczkę mini. Selfie w lustrze opublikowała na InstaStories.

Stonowany outfit? Nie tym razem. Maria Dębska postawiła na intensywnie czerwone bikini . Mamy tu do czynienia z klasyczną, wiązaną górą z trójkątnymi miseczkami . Nie zabrakło też zdobnego detalu w postaci koralików.

Model wybrany przez Dębską nie jest wymyślny, więc nigdy nie wyjdzie z mody i posłuży przez wiele sezonów. Do takiego zakupu warto podchodzić długoterminowo. Bikini w panterkę? Fajne, ale tylko na lato 2024. Potem może już być passé.

Aktorka dorzuciła do tej plażowej bądź basenowej stylizacji różową minispódniczkę z rozcięciem. Nie da się ukryć, że w takim stroju wręcz nie przypominała siebie. Wygląda na to, że czarny kostium jednoczęściowy schowała głęboko do szafy.