Wskoczyła w kombinezon. Błysk i prześwity zagrały pierwsze skrzypce

Klaudia El Dursi od początku 2024 roku przebywa w Wietnamie. Po skończeniu nagrań do ósmej edycji "Hotelu Paradise", od razu rozpoczęła prace nad dziewiątą. Pierwszy odcinek z azjatyckiego raju zostanie wyemitowany już 4 marca na antenie TVN7.

Prowadząca randkowego show regularnie pokazuje na Instagramie kulisy z planu zdjęciowego. A jak wiemy, każde jej wyjście przed kamerę oznacza nową stylizację. Ostatnio pokazała się w kombinezonie, który... no właśnie – jest zadziorny czy glamour? Nie ma jednak wątpliwości, że El Dursi wpisała się w trendy.

Robotę zrobił zeberkowy materiał, którego nieregularne paski były zarówno kryjące, jak i prześwitujące. W ten sposób prowadząca "Hotelu Paradise" wpisała się w głośny trend na przezroczystości , ale o banale nie mogło być mowy. Wybrała bowiem coś jeszcze zadziorniejszego niż "naked dress". Ponadto tkanina mieniła się w świetle, co dodatkowo nadało kreacji wieczorowego sznytu.

I choć El Dursi zaprezentowała się obserwatorom na Instagramie w "roboczych" japonkach, to nie mamy wątpliwości, że stając przed kamerą, zamieniła je na obcasy. Warto też zwrócić uwagę na fryzurę nazywaną powszechnie "mokrą Włoszką" , której zmysłowość wręcz zawstydza. Nie każda kobieta pokazałaby się w takiej odsłonie.

