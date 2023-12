Wskoczyła w mini. Ale show skradły lateksowe kozaki

Kozaki na szpilkach sięgały Narożnej nawet nie do połowy uda, a wyżej. Tego typu ekstrawaganckie obuwie z pewnością nie nadaje się do noszenia na co dzień – jego miejsce jest na scenie. Możemy sobie wyobrazić Lady Gagę, która śmiało włożyłaby takie w czasach, gdy nagrywała "Poker Face" czy "Bad Romance". Jednak z pewnością nie w połączeniu z góralską "miniówką".