Włożyła "męskie bokserki". Bikini zeszło na drugi plan

Ten trend przewija się w modzie letniej już trzeci rok z rzędu, a spodenki występujące w komplecie z luźną koszulą panie upodobały sobie na tyle, że noszą je od rana do wieczora, nie tylko na wakacjach, ale też w wielkomiejskich okolicznościach. "Wyjściowa piżama" to hit, który warto spakować do walizki. A jak bokserki stylizować na co dzień? Jak dusza zapragnie – z klasycznymi mokasynami, ulubionymi trampkami czy klapkami w stylu normcore.