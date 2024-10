Nie można oderwać oczu. Pokazała się w skórzanej mini

Jesień to sezon pełen stylizacyjnych możliwości. To idealny czas na modowe eksperymenty i wyrażenie siebie przez ubiór. Jednym z najgorętszych trendów tego sezonu są niewątpliwie skórzane ubrania.

Sukienka ze skóry to jeden z kluczowych elementów jesiennej garderoby. Jej popularność nie słabnie od kilku sezonów, a tej jesieni przeżywa prawdziwy renesans. Spójrzcie, jak wystylizowała ją Michalina Sosna .

Michalina Sosna to utalentowana aktorka, która szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli serialowej Kamy w "M jak miłość". Gra dziewczynę Marcina Chodakowskiego (w tej roli Mikołaj Roznerski).

Ostatnio postawiła na skórzany total look. Wskoczyła w skórzaną sukienkę z falbanką u dołu. Talię podkreśliła za pomocą szerokiego paska. Uzupełnieniem stylizacji były cienkie rajstopy w czarnym kolorze oraz klasyczne szpilki, czyli obowiązkowy element w każdej garderobie.

Na co dzień skórzaną sukienkę warto zestawić z prostymi elementami. Marynarki w męskim stylu czy ciepłe kardigany będą idealnym wyborem. Taki look nie tylko zapewni komfort , ale i wpasuje się w najnowsze trendy mody jesiennej.

