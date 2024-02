Wskoczyła w sukienkę z wycięciami. Nie każdy by się odważył

Natasza Urbańska nie boi się efektownych strojów, dzięki którym w prosty sposób podkreśli swoją sylwetkę. Gwiazda udowodniła to zresztą jedną ze swoich ostatnich stylizacji. Aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych sukienką, na którą nie każdy by się odważył. W jej przypadku to jednak prawdziwy strzał w dziesiątkę.