Wsmaruj w drzwi lodówki. Szybko sobie podziękujesz

Uszczelki znajdują się w pralce, zmywarce, piekarniku czy lodówce. To właśnie one izolują lodówki przed przedostaniem się do nich ciepłego powietrza czy zmywarki przed wyciekiem wody. W miarę upływu czasu uszczelki stają się sztywne i niekiedy wręcz porowate, a na ich powierzchni zaczyna gromadzić się woda. To znak, że nie są już tak szczelne jak wcześniej.