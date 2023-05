Wsmaruj w łokcie i zostaw na kwadrans. Po zmyciu ich nie poznasz

Skóra na łokciach jest zupełnie inna niż na pozostałych częściach ciała. Przeważnie jest znacznie grubsza, ponieważ łokcie są narażone na częsty nacisk i tarcie, powodujący uszkodzenia naskórka. Różnica ta spowodowana jest także tym, że na łokciach znajduje się mniej gruczołów łojowych, które odpowiadają za produkcję sebum. Te czynniki wpływają na utratę nawilżenia, a to oznacza, że skóra na łokciach jest bardziej narażona na czynniki zewnętrzne. Istnieją jednak sprawdzone sposoby, dzięki którym szybko poradzisz sobie z tym problemem.

Pamiętaj jednak, że nawet najlepsze triki nie będą się sprawdzać, jeśli nie wprowadzisz kilku zmian w swojej codziennej rutynie. Sprawdź, czy nie popełniasz, któregoś z tych błędów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak dbać o ciało latem?

Przyczyny suchej skóry na łokciach - brak nawilżenia

Sucha skóra na łokciach potrzebuje odpowiedniego nawilżenia, dlatego koniecznie po każdej kąpieli sięgaj po balsam lub krem, który ją nawilży. Warto wybierać kosmetyki zawierające w sobie naturalne oleje, wazelinę lub masło shea. Po wyjściu z wanny lekko osusz skórę, a następnie zaaplikuj balsam. Ważne, aby rozprowadzić produkt maksymalnie do pięciu minut po kąpieli - wtedy kosmetyk będzie najlepiej się wchłaniać.

Przyczyny suchej skóry na łokciach - zby częste kąpiele w gorącej wodzie

Długie kąpiele w gorącej wodzie bywają bardzo przyjemne, jednak mogą prowadzić do pogorszenia stanu naszej skóry - zwłaszcza na łokciach. Wysoka temperatura wody powoduje, że skóra szybko ulega przesuszeniu, a przez to może się łuszczyć, staje się zaczerwieniona i podrażniona.

Unikaj długich kąpieli © Pexels | Andrea Piacquadio

Gorąca kąpiel niszczy naturalną barierę ochronną skóry, co również prowadzi do jej przesuszenia. W efekcie może to wywoływać swędzenie i pieczenie, a także prowadzić do różnych infekcji skórnych.

Przyczyny suchej skóry na łokciach - niska wilgotność powietrza

Chłodne miesiące, klimatyzowane pomieszczenia lub zbyt suche powietrze w domu mogą prowadzić do utraty wilgoci skóry, co przyczynia się do jej wysuszenia. Warto więc dbać o odpowiednie nawilżenie skóry, a także pomyśleć o postawieniu w swojej sypialni nawilżacza powietrza.

Przyczyny suchej skóry na łokciach - zła dieta

Brak wystarczającej ilości wody w diecie lub zbyt duża ilość soli i cukru mogą prowadzić do odwodnienia organizmu, co z kolei może prowadzić do wysuszenia skóry. Pamiętaj, aby regularnie się nawadniać - najlepiej czystą wodą lub wodą z cytryną. Sprawdź, czy codziennie dostarczasz do organizmu wystarczającą dawkę witamin i minerałów, wprowadź do diety owoce i warzywa.

Przyczyny suchej skóry na łokciach - złe tkaniny

Przyczyną suchych łokci mogą być także nieodpowiednie tkaniny lub materiały, które powodują otarcia. Może wymieniłaś w ostatnim czasie pościel? Albo kupiłaś nowy mięciutki sweter lub koc? Jeśli tak, to odłóż go na kilka dni i uważnie przyjrzyj się, czy coś się zmieniło. Możliwe, że przyczyną suchej skóry jest nowy proszek lub płyn do płukania. Sprawdź, czy w jego składzie nie ma drażniących składników.

Złe tkaniny mogą prowadzić do przesuszenia skóry © Pexels

Przyczyny suchej skóry na łokciach - choroby skóry

Jeśli wyeliminowałaś wszystkie z powyższych powodów, które mogą prowadzić do wysuszania skóry na łokciach czy kolanach, a problem nie ustąpił, warto zwrócić się do lekarza. Być może zmiany spowodowane są egzemą, łuszczycą lub atopowym zapaleniem skóry.

Domowy sposób na suchą skórę łokci - maseczka z mleka

Rozwiązaniem w walce z suchą skórą na łokciach może okazać się domowa maseczka z mleka i miodu. Wystarczy, że wymieszasz dwie łyżki mleka oraz jedną łyżkę miodu, a następnie nałożysz mieszaninę na suche i podrażnione miejsca. Pozostaw maseczkę na 15-20 minut, a następnie spłucz letnią wodą.

Domowa maseczka z mleka i miodu na suchą skórę łokci © Adobe Stock | Paul Schwarzl - unpict.com

Domowy sposób na suchą skórę łokci - oliwa z oliwek

Drugim sposobem na suchą skórę są naturalne olejki. Możesz też sięgnąć po oliwę z oliwek, którą być może masz w swojej kuchni. Oliwa z oliwek zawiera wiele składników odżywczych, które pomagają nawilżyć skórę. Wystarczy nałożyć kilka kropel na suche łokcie i delikatnie wmasować.

Domowy sposób na suchą skórę łokci - naturale peelingi

Regularne stosowanie peelingu może pomóc w usunięciu martwego naskórka. Można stosować gotowe kosmetyki, jednak najlepiej stworzyć naturalny peeling na bazie produktów, które masz w domu. Wymieszaj trzy łyżki fusów z kawy i dodaj łyżeczkę oleju kokosowego. Działanie peelingu możesz wzmocnić dodając odrobinę cukru.

Peeling z kawy pomoże w walce z suchą skórą © Adobe Stock | nedza

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!