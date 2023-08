Wsmaruj w patelnię i zostaw na 30 minut. Efekt jak ze sklepu

Do czego można wykorzystać pastę czyszczącą?

Patelnia to niejedyne miejsce, w którym to osadzają się trudne do usunięcia zabrudzenia. Taką pastą możesz wyczyścić także piekarnik. Wystarczy, że wetrzesz ją w powierzchnię, a następnie nagrzejesz piekarnik do 100 stopni Celsjusza. Do rozgrzanego piekarnika wstaw naczynie żaroodporne z wodą. Kiedy woda zacznie parować, otwórz piekarnik i zetrzyj pastę za pomocą grubej, wilgotnej szmatki. Pasta w połączeniu z parą wymiecie cały brud.