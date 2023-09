Wsmaruj w uszczelkę. Szybko sobie podziękujesz

Jeśli nie wietrzysz pralki, a do tego ich nie czyścisz, to właśnie one mogą przyczynić się do powstawania nieprzyjemnego zapachu. Jak więc pozbyć się tych zabrudzeń? Wystarczy przetrzeć je gąbką z płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzeć do sucha za pomocą czystej szmatki. Dzięki temu twoje pranie będzie świeże i pachnące.