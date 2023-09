Wsparła kobiety z tej partii. Nikt się tego nie spodziewał

- Nie jesteśmy inkubatorami chodzącymi po Polsce, które będą na życzenie chłopców z prawicy rodzić im dzieci - mówiła do przyszłych wyborczyń Joanna Scheuring-Wielgus podczas konwencji kobiet Lewicy w Gdańsku. Posłanka przemówiła także w imieniu kobiet, mówiąc, że "jeżeli będziemy chciały mieć dzieci, to będziemy, a jak nie to nie".